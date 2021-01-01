YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Arguvan’da jandarmadan kısıtlama denetimi

Arguvan’da jandarmadan kısıtlama denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 01.01.2021 14:35 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan İlçesinde Jandarma görevlileri, kısıtlama süresinde de kontrollerini sürdürüyor.Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 31 Aralık Perşembe günü saat 21,00’den 3 Ocak Pazartesi günü saat 05,00’e kadar sürecek olan 80 saatlik süreyle uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında 24 saat görevde olan Arguvan İlçesindeki jandarma görevlileri, ilçe genelinde yol güvenliğini sağlayarak ve asayiş kontrollerini yaparak görevlerini devam ettiriyorlar.İlçenin huzur ve güveni için jandarma ekipleri görev başında uygulama yapıyor.

Arguvan’da jandarmadan kısıtlama denetimi

Malatya’nın Arguvan İlçesinde Jandarma görevlileri, kısıtlama süresinde de kontrollerini sürdürüyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 31 Aralık Perşembe günü saat 21,00’den 3 Ocak Pazartesi günü saat 05,00’e kadar sürecek olan 80 saatlik süreyle uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında 24 saat görevde olan Arguvan İlçesindeki jandarma görevlileri, ilçe genelinde yol güvenliğini sağlayarak ve asayiş kontrollerini yaparak görevlerini devam ettiriyorlar.
İlçenin huzur ve güveni için jandarma ekipleri görev başında uygulama yapıyor. Uygulamalarda araç aramasının yanı sıra Genel Bilgi Toplama ’da (GBT) yapan ekipler, görevi gereği dışarıda olanlar için de korona virüs maske mesafe kontrolleri de gerçekleştiriyor.

Arguvan’da jandarmadan kısıtlama denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Aslı Eczanesi
Merkez
Bakan Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.