Arguvan’da jandarmadan kısıtlama denetimi

Malatya’nın Arguvan İlçesinde Jandarma görevlileri, kısıtlama süresinde de kontrollerini sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 31 Aralık Perşembe günü saat 21,00’den 3 Ocak Pazartesi günü saat 05,00’e kadar sürecek olan 80 saatlik süreyle uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında 24 saat görevde olan Arguvan İlçesindeki jandarma görevlileri, ilçe genelinde yol güvenliğini sağlayarak ve asayiş kontrollerini yaparak görevlerini devam ettiriyorlar.

İlçenin huzur ve güveni için jandarma ekipleri görev başında uygulama yapıyor. Uygulamalarda araç aramasının yanı sıra Genel Bilgi Toplama ’da (GBT) yapan ekipler, görevi gereği dışarıda olanlar için de korona virüs maske mesafe kontrolleri de gerçekleştiriyor.



