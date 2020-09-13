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Arguvan’da lavanta yaygınlaştırılacak

MALATYA HABERLERİ  | 13.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan İlçesinde bir üreticinin başlattığı Lavanta üretimi önümüzdeki yıl daha da yaygınlaştırılacak.

Arguvan’da lavanta yaygınlaştırılacak

Malatya’nın Arguvan İlçesinde bir üreticinin başlattığı Lavanta üretimi önümüzdeki yıl daha da yaygınlaştırılacak. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan ürün 2021 yılında daha fazla üretilecek.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi amacı ile 2018 yılında Arguvan ilçesi İçmece Mahallesinde 3 dekarlık alanda Isparta ilinden getirilen 6 bin adet Lavandula Angustifolia çeşidi ile ekimi gerçekleştirilmişti.
Çiftçi Vahap Gazi Aslan, 2017 yılında Lavanta bitkisi ile Fransa’da tanışmış ,bitkiyi benimseyerek kendi yaşadığı mahallede lavanta yetiştiriciliğine 2019 yılında başladı. 2019 yılında ürettiği ürünleri İstanbul iline pazarlayan Aslan, 2020 yılında DİTAP kaydını yaparak ürün pazarlamasını DİTAP üzerinden gerçekleştirmeye başladı.
Aslan, bu yıl Temmuz ayında hasat ettiği Lavanta Çiçeklerini Distilasyon ile Lavanta yağı ve suyunu elde etti. Bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgede kümelenme şeklinde faaliyetlerin devam edeceği ve 2021 yılında daha fazla alana daha fazla çiftçi tarafından Lavanda dikilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerinin çaba göstereceği bildirildi.
Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor
Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır.

Arguvan’da lavanta yaygınlaştırılacak

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