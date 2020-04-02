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Arguvan’da yaşlılara psiko destek rehberlik hizmeti

MALATYA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:46 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan yaşlılara manevi anlamda psiko destek rehberlik hizmeti de veriliyor.Arguvan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek kapsamında yeni korona virüs hastalığı tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup dışarı çıkmaları yasak olan vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediliyor.

Arguvan’da yaşlılara psiko destek rehberlik hizmeti

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan yaşlılara manevi anlamda psiko destek rehberlik hizmeti de veriliyor.
Arguvan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek kapsamında yeni korona virüs hastalığı tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup dışarı çıkmaları yasak olan vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediliyor. Bir yandan Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubundaki görevlerini yaparken, diğer yandan da İlçe Müftülüğü de manevi anlamda özellikle yaşlı vatandaşlara psiko destek rehberlik hizmeti sunuyor.
Arguvan İlçe Müftüsü Metin Bozkır yaptığı açıklamada, “Devletimizin 65 yaş ve üstü yaşlılarımızı korumak adına dışarı çıkmalarını yasakladığında, bazı yazılı ve görsel medyada sanki bu virüsü yaşlılar yayıyormuş, kaynağı onlarmış gibi bir algı oluşturuldu. Bu durum onların yaşlılıktan ötürü incelmiş duygularının daha da incelmesine ve kırılgan duygularının daha da kırılganlaşmasına sebep olmaktadır. Yaşlılarımız bizim velinimetimizdir. Amacımız, onları bilgilendirmek, onları dinlemek, neden evde durmaları gerektiğini, neden bazı durumların onlar için risk oluşturduğunu ve belki de en önemlisi bu virüsü onların bulaştırmadığını anlatmaktır” ifadelerini kullandı.
İlk etapta Çevreli, Fitne, Hakverdi, Parçikan, Çöllük, Karababa ve İçmece Mahallelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Metin Bozkır, “Din görevlisi arkadaşlarımızla birlikte yaşlılarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltme, yalnız olmadıklarını ve devletimizin her daim onların yanında olduğunu onlara hissettirme adına ziyaretlerimiz devam edecektir inşallah” dedi.

Arguvan’da yaşlılara psiko destek rehberlik hizmeti

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