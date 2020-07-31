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Arguvan’ın yeni Kaymakamından bayram denetlemesi

MALATYA HABERLERİ  | 31.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesi Kaymakamlığına atanan ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan lçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ile birlikte, jandarma yol uygulama noktasını ziyaret etti.

Arguvan’ın yeni Kaymakamından bayram denetlemesi

Malatya’nın Arguvan ilçesi Kaymakamlığına atanan ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan lçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ile birlikte, jandarma yol uygulama noktasını ziyaret etti. Sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayan Dolaş, yol kontrolü yapan görevlileri de denetledi.
Kurban Bayramı kapsamında Arguvan Morhamam jandarma yol uygulama noktasını ziyaret eden kaymakam Gökhan Dolaş, görev yapan jandarma personeli ve sürücülerin bayramını kutlayarak, sürücüleri trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
Sürücülerden hız sınırlarına uymalarını, kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, mutlaka gidecekleri yere hız yapmadan sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak yollarına devam etmelerini öneren Dolaş, “Emniyet veya jandarma noktalarına giriş yaptığınız için değil, kemeri kendiniz için takın ve kurallara can güvenliğiniz için uyun. Kurban Bayramını hep birlikte mutluluk içerisinde geçirelim” dedi.

Arguvan’ın yeni Kaymakamından bayram denetlemesi

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