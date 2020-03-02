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Arı alerjisi’ne dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç.

Arı alerjisi’ne dikkat

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, günlük hayatta en sık arıların neden olduğu böcek sokmaları ile karşılaşıldığını belirterek, arı alerjisine dikkat çekti.
Ülkemizde en sık bal arısı ve yaban arısı sokmasına bağlı alerji geliştiğini kaydeden Doç. Dr. Sakine Işık, “Arı sokmasına bağlı şikayetler arının soktuğu yer ile sınırlı (lokal) olabileceği gibi tüm vücudu ilgilendiren ve ölümcül olabilen şikayetlerde görülebilmektedir. Arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyonlar genellikle dakikalar içerisinde başlamakta ve uygun tedavi verildiğinde ise kısa süre içerisinde gerilemektedir. Arı sokmasına bağlı gelişen lokal reaksiyonda sokulan bölgede kaşıntılı ve ağrılı bir kızarıklık ve ödem ortaya çıkmaktadır. Bu lokal reaksiyon sıklıkla 10 cm den küçük olup bir gün içerisinde gerilemektedir. Arı sokması sonrası sokmadan sonraki ilk bir saat içinde ortaya çıkan tüm vücutta yaygın kurdeşen, dil, dudak ve göz kapağı şişmesi, nefes darlığı, öksürük, fenalık hissi, morarma ve bilinç kaybı ile karakterize olabilen alerjik şok ve buna bağlı ölüm görülebilmektedir” dedi.
Arı alerjisi tanısında hastanın öyküsü, arı sokması sonrası gelişen fizik muayene bulguları, deriden ve kandan yapılan alerji testleri yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Sakine Işık, ”Arı sokması lokal reaksiyonların tedavisinde sokulan bölgeye soğuk kompres uygulanması, ağızdan ve lokal olarak verilen alerji ilaçları kullanılabilmektedir. Arı sokması sonrası alerjik şok geçiren çocuk hastaların mutlaka tanısal değerlendirme, koruyucu önlemler ve aşı tedavisi açısından değerlendirilmek üzere Çocuk Alerji ve İmmunoloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir. Arı sokması sokması sonrası alerjik şok geçiren hastaların mutlaka yanlarında Çocuk Alerji ve İmmunoloji uzmanları tarafından reçete edilen adrenalin iğnesi taşıması önem arzetmektedir” şeklinde konuştu.

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