Arı kovanından uyuşturucu ve tabanca çıktı

Samsun'da polis ekiplerinin arıcı kıyafeti giyerek kovanlarda yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin drone desteğiyle şüphelinin evinde ve bahçesinde arama yaptı.

Şüphe üzerine arıcı kıyafeti giyen polisin bahçedeki kovanlarda yaptığı aramada 229 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Ev sahibi A.Y. gözaltına alındı.

