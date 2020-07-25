YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Arı kovanlarına ayı saldırısı

Arı kovanlarına ayı saldırısı

VAN HABERLERİ  | 25.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde, arı kovanlarına saldıran ayı, ballarla dolu kovanlara büyük zarar verdi.Muradiye’de yıllardır balcılık yaparak geçimini sağlayan Salih Özdemir isimli üreticinin yaylaya bıraktığı arı kovanlarına ayı saldırdı.

Van’ın Muradiye ilçesinde, arı kovanlarına saldıran ayı, ballarla dolu kovanlara büyük zarar verdi.
Muradiye’de yıllardır balcılık yaparak geçimini sağlayan Salih Özdemir isimli üreticinin yaylaya bıraktığı arı kovanlarına ayı saldırdı. İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan Alkasnak Yaylasına bıraktığı arı kovanlarının, ayı saldırısı ile büyük zarara uğradığını dile getiren Özdemir, “Ayı, daha öncede bir iki kez arı kovanlarına gelmişti. İlk gece misafir dedik, bir şey yapmadık. Ancak her gece gelip, kovanlara büyük zarar vermeye başladı. Ayıya zarar da vermek istemiyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.
Ayının iki üç gün içerisinde yaklaşık 40 arı kovanını parçaladığını belirten Özdemir, “Böyle giderse daha da zarar verecek. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldıSerdar Ortaç: Eski eşten bir tek bu kaldı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kocaman’dan Anka Caddesi’nde inceleme

Kilis Belediyesi Ayasofya’da maske dağıttı

Kilis Belediyesi Ayasofya’da maske dağıttı

Van Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
04:56
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:04

Van Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı

Elite World Van, yeni konseptiyle yeniden hizmete açıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.