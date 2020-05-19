Arı ölümlerine karşı ilaçlama uyarısı

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, arı ölümlerinin önlenmesi için tarımda ilaçlama konusunda planlamaya ve çiftçilerin bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şahin, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu günün toplu arı ölümlerine dikkati çekmek için 2009'dan beri kutlandığını söyledi.

Bu vesileyle arıların korunması için farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Şahin, tarım ve hayvancılığın gelişmesinin yanı sıra doğanın yaşaması için de arılara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Şahin, bazı tarım ilaçlarının arı ölümlerine neden olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İlaçlama konusunda planlamaya ve çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilmesine ihtiyaç var. Tekniğine uygun yapılırsa her iki sektör de zarar görmeden üretimini sağlar. Ziraat odalarımızın da bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz. Arıların ve çevrenin korunması ile ilaçlamanın sistemli yapılması konusunda onların da çabası gerekiyor. İl ve ilçe tarım müdürlükleri de bu konuda eğitim çalışmaları ve kontrol yapmalı. Çiçeklenme dönemlerinde ilaç atılmamalı. İlaçlamalar öncesinde arıcılara haber verilmesi gerekirken bilgilendirme yapılmıyor. İlaçlamaların sabah erken saatte yapılması gerekirken gündüz yapılıyor. "