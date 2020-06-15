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Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanları’ndan ’sahte bal’ uyarısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanları tüketicilerin bilinçli olması gerektiğine vurgu yaparak ’sahte bal’ konusunda uyardı.Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı beraberinde; Karabük Arıcılar Birliği Başkanı Fuat Alpay ve Bartın Arıcılılar birliği başkanı Reşat Aslan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni (ZGC) ziyaret etti.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanları’ndan ’sahte bal’ uyarısı

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanları tüketicilerin bilinçli olması gerektiğine vurgu yaparak ’sahte bal’ konusunda uyardı.
Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı beraberinde; Karabük Arıcılar Birliği Başkanı Fuat Alpay ve Bartın Arıcılılar birliği başkanı Reşat Aslan, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti’ni (ZGC) ziyaret etti. Orman Bölge Müdürlüğü’nün gal arısıyla mücadele başlattığını belirten ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Yağcı, şunları söyledi:
"Yine son zamanda kestane gal arısı diye bilinen şimdiye kadar Yalova, Sakarya, Kocaali, Kocaeli’de görülen Bursa’da görülen ama Düzce’ye geçen geldiği söylenen kestane bal arısına karşı ne yapılabileceği ile ilgili bilmediğimiz şeyler vardı. Ağırlıklı olarak Kilimli bölgemizi etkisi altına almış. Hakikaten yerinde gördük çok insanı ürperten bir durum. Bartın’ın bir kısmında var her yerinde olmasa bile var. Bununla ilgili neler yapılabildiğini konuştuk. Tabi sorun bitmez eğer sorun bitiyorsa hayatta sonra bitmiştir demektir. Zonguldak’ta yaklaşık yüzde 80’in üzerinde kestane balı üretiyoruz. Çaycuma’nın bir kısmında ve Devrek’in, Gökçebeyin bir kısmında çiçek balı getirmekte yüzde 80’in üzerinde kestane balı üretiliyor. Yıllık ortalama tabii ölçülebilir şey değil bunlar ama öngörü öngördüğümüz 700-800 ton 800 ton civarında üretildiğini biliyoruz. Mevsim koşulları uygun olsa 1000 ton balın üretilmesi mümkün yani imkansız bir şey değil. Bir diğer durumumuz ana arı üretimi ile ilgili yetiştiriciler Birliği olarak bir proje destek dedik proje yaptı. Bakanlıkça desteklenen altyapı hazırlığı altyapı aradığı tamamlanmış olan bir ana arı üretim projemiz var. Ana arı üretimi planlıyoruz. BAKKA destek verdi. Proje geçerse yılda 30 bin ana arının üretilebileceğini düşünüyoruz. Bu ana arıların üretimin sadece Zonguldak’ta değil aynı kardeş illerimiz Bartın ve Karabük’te de ana arı üretim işletmesinin kurulacağını en azından bugün öngörüyoruz. Kurulduğunda bu 30 bin sayısı belki 50 bin olacak 50 bin ana arı üretilmiş olacak. Diğer illere satılan ötesinde bu yaptığınız proje karşılığını bulursa çok önemli bir aşamayı da geçmiş olacak. En kolay kirletilen ürünlerden bir tanesi arı ürünleridir. Bu konuda devletin aldığı gibi önlemler var ama yeterli değildir. Ancak esas önerimiz şu; esas burada bilinçli olması gereken bu alanı ortadan kaldıracak olan tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz eğer hangi arıcıdan bal aldığını biliyorsa yani üreticinin kendisini biliyorsa aralığını biliyorsa ve bana oradan alıyorsa bu sorunun önüne geçilmiş olur. Aksi takdirde herkes ucuz diye bal alıyorsa ucuz diye ifade edilen her şeye para veriliyorsa bırakın paranı boşa gitmesini aynı zamanda sağlık açısından da bir felakettir. Hemen yarın sabah sonuçları olmasa bile bir sene 2 sene 3 sene sonra kendisini olmasa bile çocuklarında sonuçları olacaktır. Dolayısıyla üreticisini bilmedikleri balı kesinlikle almasınlar. Bunu sadece bu kadar da değil taklit ve tağşiş dediğiniz balın üretim aşamasında farklı şeylerin katılması durumu da var. Buna karşı mücadele ediyoruz."
ZGC Başkanı Derya Akbıyık, Zonguldak’ta 2 bin 500 ailenin arıcılıktan geçindiğini belirtti. ZGC Başkanı Derya Akbıyık yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zonguldak Bartın ve Karabük Arıcılar Birliği Başkanları ve yönetim kurulunu burada ağlıyoruz. Zonguldak Bölgesi’nde arıcılık gerçekten çok önemli. Bugün de Zonguldak zaten bir dizi ziyaretlerde yapıyorlar bu ziyaretler kapsamında da bizleri ziyaret ettiler. Zonguldak sadece merkezde bildiğimiz rakamların 2 bin 500 aile geçiniyor tabii ki Bartın ve Karabük eklediğim zaman daha büyük bir potansiyel var" dedi.

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