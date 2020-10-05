Arıcılara geri dönüşüm malzemelerden petek görünümlü "Bal Evi"

MERSİN (AA) - Mersin'de, arıcıların ürünlerini tüketiciye doğal, kolay ve az maliyetle ulaştırması amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden "Bal Evi" yapımına başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yürütülen proje kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden satış noktaları oluşturuluyor.

"Bal Evi" olarak adlandırılan petek görünümlü satış noktalarıyla ürünler tüketiciye doğrudan ulaştırılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

Projenin tüketicinin ürüne ulaşması, üreticinin ise ürünlerini doğrudan satabilmesi açısından çok yönlü fayda sağlayacağını aktaran Gökçek, "Bu projeyle üreticiler şu anda en doğal şekilde üretmiş oldukları ürünlerini piyasa fiyatının altında satacak ve tüketicilere çok fayda sağlayacak. Piyasaya göre daha ekonomik şartlarda üreticiden tüketiciye bal, propolis, arı sütü, polen gibi diğer arı ürünleri ulaştırılacak." ifadesini kullandı.