Arıcılara tam teşekküllü tesis

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, bölge ve gezgin arıcıların çok amaçlı faydalanabileceği ve 2 bin 200 metre kapalı alana kadar tesis yapılabilecek ek hizmet binasının temeli atıldı. Tesisin temel atma törenine Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ve Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Muğla-Aydın karayolu Kafaca bölgesinde 4 bin 500 metre kare alanda 2 bin 200 metrekare kapalı alan üzerine arıcıların en temel ihtiyacı olan temel petek, mum basma ünitesi, soğuk hava saklama ünitesi. Bal, polen ve propolislerini saklayabilecekleri soğuk hava depoları, arıcılar için paketleme ünitesinin yer alacağı tesis bölge ve gezgin arıcılar için büyük kolaylıklar sağlayacak.

Temel atma töreninde konuşan Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, tesisin çok amaçlı kullanılacağı belirtti. Şahin, “Bu alanımız 4 bin 500 metrekare ve yüzde 50 imar ruhsatlı. 2 bin 200 metrekare inşaat yapma ruhsatı var. Amacımız arıcılarımızın en temel ihtiyaçları temel petek. Temel petek sağlıklı olmazsa sağlıklı bal üretemez. Önce kara mum sıkma ünitesi, mum basma ünitesi, soğuk hava petek saklama ünitesi, polenlerini saklayabilecekleri soğuk hava depoları, propolisi saklayabilecekleri alanlar, arıcılarımızın kendilerinin paketleyebileceği bal paketleme tesisi. Biz burayı komple entegre bir tesis olarak düşünüyoruz. Biz bu depoyu kendi öz kaynaklarımız ile yapacağız. Ama deponun içindeki saniyeye dönük malzemeleri değişik fon ve krediler ile yapmayı düşünüyoruz. Alanımız 2 bin 200 metrekare tek kat üzerine yapılacak. 5 bin üyesi bulunan, dünya çam balının merkezi olan Muğla Arıcılar Birliğine bu tesis yakışır. Biz dünyanın her köşesine bal ihracı yapıyoruz. İhracı olan bal da tabi ki en önemlisi de tüketicilerimizdir. Tüketicilere referans olmamız lazım. Arıcılarımızın doğal balı üretmesi için doğal girdilerin karşılanması lazım. Doğal girdilerini karşılanması için de bu tesisiler çok önemlidir” dedi.

