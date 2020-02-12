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Arıcılık kursiyerlerine sertifika

SAMSUN HABERLERİ  | 12.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Arıcılık Kursu’na katılan kursiyerlere sertifikaları, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle verildi.Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Çarşamba Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Arıcılık Kursu’nda sertifika töreni yapıldı.

Arıcılık kursiyerlerine sertifika

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Arıcılık Kursu’na katılan kursiyerlere sertifikaları, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle verildi.
Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Çarşamba Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Arıcılık Kursu’nda sertifika töreni yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen törende Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve kursiyerler hazır bulundu.
Kursun ocak ayında başladığını, 3 hafta süreyle teorik eğitimin verildiğini ve toplamda 90 kişinin kursa katıldığını belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, arıcılık üzerine Ordubaşı, Kestanepınar, Soğucak, Çatak ve Gülyazı Mahallelerinde çalışmalar yapılacağından bahsetti. Müdür Akman, bu yönde açılan kurslarla Çarşamba ilçesine ait bir bal markası oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. ‘Kestanepınar balı’ adı altında bir marka çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Akman, Arıcılar Birliği ile birlikte yürüttükleri bu projeden çok beklentilerinin çok yüksek olduğunu vurguladı.
Törende konuşma yapan Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise arıcılık mesleğine gönül verenlerin yaptığı bazı hatalara değindi. Daha çok yanlış yapılan zirai ilaçlamalar ve antibiyotik kullanımının hem doğaya dolayısıyla da arılara çok zarar verdiğini anlatan Yıldırım, bu konunun çok önemli olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini kaydetti.
Tören, kursiyerlere belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

Arıcılık kursiyerlerine sertifika

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