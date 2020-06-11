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Arıcılık ve tıbbi aromatik bitkiler kursu açılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımın desteklenmesi, üreticinin bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımın desteklenmesi, üreticinin bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın tıbbi aromatik bitkiler ve arıcılıkla ilgili Milli Eğitim onaylı yaygın eğitim sertifika programı için ön kayıtlar sürüyor.
Yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye yönelik desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede tıbbi aromatik bitkiler ve arıcılıkla ilgili eğitim programı gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerde düzenlediği toplantılarla açılacak kurs hakkında üreticileri bilgilendiriyor.
Ekonomik değeri yüksek olduğu için son dönemde rağbet gören arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusundaki kurslara katılacak üreticilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası verilecek. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek sertifikalar ile üreticiler pek çok destekten yararlanabilecek. Üreticiler, kursa katılmak istediklerini bağlı bulundukları muhtarlıklara bildirerek, ön kayıt yaptırabilecek. Muhtarlar talepleri Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimi’ne iletecek.

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