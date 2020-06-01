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Arı’dan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara maske dağıttı.Öğle saatlerinde hemşerileriyle selamlaşıp esnaf ziyareti yapan Belediye Başkanı Rasim Arı, her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Nevşehirlilerin sesine kulak verdiklerini kaydetti.Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Arı, "Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini hassasiyetle dinliyor, hayır dualarını almak için çalışıyoruz.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara maske dağıttı.
Öğle saatlerinde hemşerileriyle selamlaşıp esnaf ziyareti yapan Belediye Başkanı Rasim Arı, her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Nevşehirlilerin sesine kulak verdiklerini kaydetti.
Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Arı, "Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini hassasiyetle dinliyor, hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Halkımızla el ele, gönül gönüle hizmet üretme gayretindeyiz." dedi.
Vatandaşların teveccüh, ilgi ve güler yüzünün çalışma azimlerini arttırdığını ve kendisine enerji verdiğini söyleyen Arı, "Güveninize ve teveccühünüze layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Arı, Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi’ndeki ziyaretleri sırasında ayrıca vatandaşlara maske dağıtarak, maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

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