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Arif Nihat Asya’nın hayatı belgesel oluyor

ADANA HABERLERİ  | 07.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

"Bayrak" şiirinin yazarı Arif Nihat Asya’nın hayatı Yapımcı ve Yönetmen Mustafa Yürekli tarafından “Kanatlarını Arayanlar” isimli belgesel ile izleyiciyle buluşacak.

Arif Nihat Asya’nın hayatı belgesel oluyor

"Bayrak" şiirinin yazarı Arif Nihat Asya’nın hayatı Yapımcı ve Yönetmen Mustafa Yürekli tarafından “Kanatlarını Arayanlar” isimli belgesel ile izleyiciyle buluşacak. Belgesele Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdiği de öğrenildi.
"Kanatlarını Arayanlar" belgeselinin Yapımcı ve Yönetmeni Mustafa Yürekli, Adana Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Arif Nihat Asya’nın hayatının belgesel olduğunu ifade eden Yürekli, “Arif Nihat Asya, Bayrak şiirini, Adana Erkek Lisesi öğretmeniyken, 35 yaşında, 1940’ta yazmıştır. Bayrak şiiri, Adanalıların ruhunu, karakterini yansıtır. O dönemde şair, Adana Halkevi’nin yayınladığı sanat edebiyat dergisi Görüşler’i yönetmektedir. Dolayısıyla Adana kültürüne iz bırakmış sanatçılardandır” dedi.
1904 İstanbul doğumlu olan Arif Nihat Asya’nın Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’ye tanıklık ettiğini kaydeden Yürekli, “Şair, Batı fırtınası karşısında çiçekleri içeri almaya çalıştı; milletine ve devletine taraf oldu, medeniyetimizi savundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği "Kanatlarını Arayanlar" belgeseli, 1930’lu yıllardan 1960’lı yıllara kadar olan süreci anlatıyor. Muhalif olduğu için edebi başarıları da eğitim alanındaki başarıları da yok sayıldı. Okul müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve Bakan Hasan Ali Yücel’in baskılarına maruz kaldı. Halkın desteğiyle direndi. 1950 seçimlerinde milletvekili oldu. İktidar sanat ilişkisini doğru kavradı, bir aydın olarak en güzel muhalefeti, olumlu, yapıcı muhalefeti ortaya koydu. Arif Nihat Asya’nın hayat hikayesi, günümüz aydınlarına da ilham verebilir” diye konuştu.
Belgeseli Yapımcı ve Yönetmeni Mustafa Yürekli’nin Vali Süleyman Elban’ı ziyaretine, Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Kanatlarını Arayanlar Belgeseli Yönetmen Yardımcısı ve Koordinatörü Muhammet Vefa Yürekli eşlik etti.

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