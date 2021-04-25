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Arif Susam kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Arif Susam biyografisi...

25.04.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk taverna müziği şarkıcısı Arif Susam, daha önce “Best of Arif Susam” çalışmasıyla gündeme gelmiştir. 1982 senesinde sahne almaya başlayan Arif Susam, şarkılarının arasında konuşması ile bilinmektedir. Peki Arif Susam kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Arif Susam biyografisi...

Arif Susam kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Arif Susam biyografisi...

Daha önce “Best of Arif Susam” çalışmasıyla gündeme gelmiş olan Türk taverna müziği sanatçısı Arif Susam ilk kez 1982 senesinde sahne almaya başlamıştır. Peki 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almış olan Arif Susam kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ARİF SUSAM KİMDİR?

1956 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiş olan Türk taverna müziği şarkıcısı Arif Susam, orkestra şefliği de yapmış ve 8 sene klasik batı müziği eğitimi almıştır. Albümlerinin neredeyse hepsi canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtmaktadır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapan Susam, 1982 yılında sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 senesinde çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü isimli kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O dönemlere Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.

ARİF SUSAM EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sanatçı Arif Susam 1980 senesinden bu yana Perihan Susam ile evlidir.

ARİF SUSAM ALBÜMLERİ

O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)
Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)
Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)
Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın (1990)
Efsane Aşk (1984)
Kara Kara (1985)
Tavernada Yıldönümü (1986)
Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)
Kader Utansın (1988)
Unutulmuyor (1994)
İşte Yeniden - Çılgınım (1996)
Sakın Unutma (1998)
Aşkımız Bitmesin (1999)
Ölümsüz Sevdim (2011)
Best Of Arif Susam (2020)
En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)
Beni Düşün (1991)
Sevenler İçin (1992)
Boncuk Gözlüm (1993)


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Arif Susam
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