Arif Susam kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Arif Susam biyografisi...

Daha önce “Best of Arif Susam” çalışmasıyla gündeme gelmiş olan Türk taverna müziği sanatçısı Arif Susam ilk kez 1982 senesinde sahne almaya başlamıştır. Peki 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almış olan Arif Susam kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ARİF SUSAM KİMDİR?

1956 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiş olan Türk taverna müziği şarkıcısı Arif Susam, orkestra şefliği de yapmış ve 8 sene klasik batı müziği eğitimi almıştır. Albümlerinin neredeyse hepsi canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtmaktadır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapan Susam, 1982 yılında sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 senesinde çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü isimli kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O dönemlere Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.

ARİF SUSAM EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sanatçı Arif Susam 1980 senesinden bu yana Perihan Susam ile evlidir.