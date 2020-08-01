YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Arif usta işlediği taşlara değer katıyor

Arif usta işlediği taşlara değer katıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 01.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Antalya'da taş oyma ustası Arif Çetin, 36 yıldır Türkiye'ye özgü ve ülkenin farklı yörelerinde bulunan heykelleri, hayvan figürlerini, antik dönemlere ait desen ve çizimleri el işçiliğiyle taşlara aktarıyor - Çetin: - "Bu iş için taşımızı, toprağımızı, kullanıyorum. Türkiye'nin tarihi heykellerini, motiflerini tanıtıyorum"

ZEHRA TEKECİ - Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki taş oyma ustası Arif Çetin, şekillendirdiği, Hitit motiflerini işlediği taşlarla hem geçimini sağlıyor hem de Türkiye'nin tarihi heykellerinin, motiflerinin tanıtımına katkı sunuyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyaya gelen ve çocuk yaşta Hattuşaş Antik Kenti bölgesinde Hitit motiflerini işleyerek taş oymacılığına başlayan Çetin, mesleğini 19 yıl önce taşındığı Antalya'da da sürdürdü.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Kaleiçi'nde dükkan açan sanatçı, Türkiye'ye özgü ve ülkenin farklı yörelerinde bulunan heykelleri, hayvan figürlerini, antik dönemlere ait desen ve çizimleri el işçiliğiyle taşlara aktarıyor.

Geçimini 36 yıldır taş oymacılığından sağlayan Çetin'in birbirinden farklı ortaya koyduğu eserler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

- Taşlar elinde değerleniyor

Sanatçı Çetin, AA muhabirine, aile üyelerinden esinlenerek bu işe başladığını, taşlardan farklı desenler ortaya çıkarmayı sevdiğini söyledi.

Oyarak ya da çeşitli motifler işleyerek taşlara değer kattığını aktaran Çetin, "Eserlerimde makine kullanmıyorum, tamamını özel yapım bıçaklarla kazıyarak yapıyorum. Eserlerin bazılarını birkaç saatte, bazılarını ise yaklaşık bir haftada tamamlıyorum." dedi.

Stres seviyesini düşürdüğü, uykusuzluk ve kas ağrısı problemlerinin giderilmesine yardımcı olduğu bilinen "Serpantin" taşını kullanan Çetin, taşları özel olarak temin ettiğini kaydetti.

Taş oyma sanatının zor olduğunu, Antalya'da çok az sayıda kişinin bu işi yaptığını anlatan Çetin, bu işin kendisinde tutku haline geldiğini dile getirdi.

- Müşterilerin yüzde 90'ı yabancı

Yaptığı eserlerin özellikle yabancı turistlerin beğenisini topladığını vurgulayan Çetin, hem geçimini sağladığını hem de turizme hizmet ettiğini söyledi.

Çetin, eserlerinin yüzde 90'ının yabancı turistler tarafından satın alındığını belirterek, "Bu iş için taşımızı toprağımızı kullanıyorum. Türkiye'nin tarihi heykellerini, motiflerini tanıtıyorum. İşlediğim taşlar yabancıların çok ilgisini çekiyor. İstanbul'a, yurt dışına Kore'ye gönderdim. Turistler severek kullanıyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Ertan Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.