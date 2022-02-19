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Arıkan Group'un dijital dönüşüm tercihi caniasERP oldu

19.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arıkan Group, iş süreçlerini IAS’nin sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile yöneteceğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - Arıkan Group, canias4.0 markası altında ERP, IoT, Cloud, Database, Big Data gibi inovatif ürünler sunan global teknoloji markası IAS ile yeni bir iş birliği başlatan firma, iş süreçlerini kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile yöneteceğini duyurdu.

caniasERP'ten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3.500 satış noktası ile Türkiye’nin saat ve gözlük ağına sahip olan ve 50 ülkeye de ihracat gerçekleştiren Arıkan Group'un yeni teknolojik rehberi IAS oldu.

İki firma yetkilileri Arıkan Group’un genel merkezinde düzenlenen kick off toplantısında bir araya gelerek caniasERP Projesi'ni başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, yeni caniasERP Projesi ile kurumsal olarak önemli bir adım attıklarını ve kurum kültürlerini yeniden inşa etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Arıkan, ERP implementasyonu ciddi bir iş olduğunu belirterek "Bu nedenle hem IAS ekibi hem de bizim için sıkı bir çalışma dönemini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıkan, şunları kaydetti:

"caniasERP’nin web tabanlı olması, kendi yazılım dili TROIA’ya sahip olması ve TROIA’nın müşterilerine açık kaynak kodu ile sunulması canias4.0 teknolojilerini tercih etmemizde en önemli nedenlerdendi. Gelecek planlarımıza adapte olabileceğimiz bir yazılıma ihtiyacımız vardı ve bu açıdan caniasERP’nin bize çok uygun olduğunu düşündük. Biz sektörümüzün ilk iki firmasından biriyiz. Umuyorum iş süreçlerimizde caniasERP ile birlikte önemli bir ivme kazanırız ve IAS için de iyi bir referans oluruz. Karşılıklı iyi iletişimin bizi başarıya götüreceğine inanıyorum."

IAS Kıdemli Satış Yöneticisi Ahmet Özmen ise, "IAS olarak referanslarımız arasında Arıkan Group’a da yer vermek istiyoruz. 30 yıllık tecrübemiz ile Arıkan Group’un dijital dönüşüm yolculuğunda rehberi olmaktan mutluyuz". değerlendirmesinde bulundu.

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