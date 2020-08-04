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Arıköy 2020’nin ilk ballarını verdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Arıköy’de başlayan ilk hasada katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Arıköy’den elde edilen ballar Halk Market ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtılacak” dedi.2019 yılında üretim ve eğitim hayatına başlayan Arıköy’de 167 öğrenci-çırak 8 aylık eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Arıköy’de başlayan ilk hasada katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Arıköy’den elde edilen ballar Halk Market ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtılacak” dedi.
2019 yılında üretim ve eğitim hayatına başlayan Arıköy’de 167 öğrenci-çırak 8 aylık eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Teorik ve pratik eğitimin beraber yürütüldüğü bu projenin mezunları, arıcılığa devam ederek projeyi taçlandırdı. Arıköy’de ilk hasada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Arıköy Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Bal hasadı ve Arıköy’ün mevcut durumu ile ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Arıköy de öğrencilerin eğitiminde kullanılmak için 50 kovan hazırlandığını söyledi. Arıköy’de eğitim kovanlarının 1. sınıf ballar ile dolu olduğunu kaydeden yetkililer, bu kovanların sağımına başlandığını belirtti.
BAL HASADINI KAZIM KURT BAŞLATTI
Yetkililerin açıklamasının ardından Başkan Kurt’un katılımı ile Arıköy yönetim kurulu üyeleri, bal hasadına başladı. Hasat sırasında incelemelerde bulunan Başkan Kurt, pandemi sonrası normal düzene geçildiğinde şenliklerle bal hasadı yapılacağını ifade etti. Arıköy’den elde edilen balların Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal yardım modeli olan Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını vurgulayan Başkan Kurt, “Arıköy’de üretip, Halk Market ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız” diye konuştu.
ARIKÖY PLANLI FLORASINI GELİŞTİRİYOR
35 dönüm üzerinde kurulu, içerisinden dere geçen doğal floraya sahip olan Arıköy, florasını geliştiriyor. Son olarak Arıköy’ün florasına 5 dönüm lavanta bahçesi, 3 bin kök Gojiberry bahçesi ve 5 dönüm de arıotu eklendi. Ekim ayı içerisinde de tıbbi aromatik bahçenin ekimi yapılacak.
UZAKTAN EĞİTİM OLMAZ!
Arıköy’de 2020 yılı içinde öğrenciler belirlenmiş, ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile öğrenciler eğitime başlayamamıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, arıcılık eğitiminin uzaktan olmayacağını belirtti. Bu nedenle salgın süresince Arıköy’de eğitime ara verildiğini söyleyen Başkan Kurt, “Bu projenin güçlü tarafı pratik eğitiminin güçlü olmasıdır. Pandemi öncesi öğrencileri belirledik ancak eğitimi mecburen askıya aldık. Bu öğrencilerin hakları bizde saklı kalacak, pandemi şartları düzeldiği anda bu öğrenciler eğitime alınacak” dedi.

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