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Arin Gölü kış öncesi son misafirlerini ağırlıyor

10.11.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Arin Gölü kış mevsimi öncesi son misafirleri olan flamingoları ağırlıyor.

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan bin 657 hektar alana sahip Arin Gölü, havaların soğumasıyla eski cıvıltısını yavaş yavaş kaybediyor. İlkbahar ve yaz döneminde flamingolar başta olmak üzere onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, havaların soğumasıyla misafirlerini teker teker uğurladı. Kar yağışı öncesi son misafirleri olan flamingoları ağırlayan Arin Gölü, zirvesi karla kaplanan Süphan Dağı ile güzel görüntüler oluşturuyor. Drone ile çekilen görüntülerde Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasındaki sulak alanların bozulmaması ve tahrip edilmemesi nedeniyle çok sayıdaki türde yaban hayvanının ve kuşların bu havzaya gelip yerleşip bazılarının üreyip, bazılarının sadece dinlenme alanı olarak kullanarak göçü tamamladığını söyledi. Aslan, “Yaban hayvanlarının Van Gölü havzasının tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden birisi gıda bir diğerinin de güvenlikli olmasıdır. Van Gölü havzasında insan baskısı ve güvenlik sorunun az olması ve gıdalarında bol olması sebebiyle yaban hayvanları ve göçmen kuşlar burada belli süre yaşayıp ona görede göçlerinin ayarlıyor. Son yıllarda yapılan gözlemlerde kış mevsiminin geç gelmesi, havaların sıcak gitmesi, mevsimlerin sıcak gitmesi sebebiyle Nisan’ın sonunda gelip Eylül’ün sonuna kadar kalan flamingolar artık Van Gölü havzasının bütün kıyılarında, kurumayan ve beslenebildiği bütün göllerinde yaşamlarını sürdürüyor. Bunların içinde Adilcevaz’da bulunan Arin Gölü, Van’da bulunan Erçek Gölü havsası, Bendimahi Çayı kenarları, Erciş’in sahilleri ve Bitlis gibi her tarafta flamingolar görünmeye başladı. Artık su çekilmelerini bağlı olarak yüzeysel alanlar oluştu. Arin Gölü’nde de bu sene çok sayıda flamingo görülme başlandı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de diğer taraflardaki göllerin Akgöl gibi göllerin kurumasının sebep olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Küresel ısınma ve kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle göçün uzadığını anlatan Prof. Dr. Lokman Aslan, önceleri Eylül ayında göç eden flamingoların Aralık ayı sonuna kadar havzada kaldığını ve göçün 3 ay uzadığını söyledi. Aslan, “Mevsimlerin sıcak gitmesi ve küresel ısınmaya bağlı olarak kışın geç gelmesi havaların sıfırın altına geç düşmesi vesilesiyle Van Gölü havzasında flamingoları (allı turnaları) artık Aralık ayının sonuna kadar görebilmekteyiz. Göç eden flamingolarında Şubat’ın sonlarına doğru tekrar gelmekteler. Bazı kışlarda da flamingoların bazı kafileleri Van Gölü havzasının kuytu ve sıcak yerlerinde kışı geçirmekte ve göçe gitmemektedirler. Flamingoları (allı turnaları) çok iyi bi meteoroloji uzmanıdır. Hava soğumadan kendilerinin gıda ve güvenlikleri tehlikeye girmeden göçlerini tamamlarlar. Doğayı bozmazsak, yaban hayvanlarının yaşadığı alanları korursak daha çok türde yaban hayvanı gelerek bu havzayı zenginleştirecek” diye konuştu.

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