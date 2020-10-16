Arıtma suyunun kalitesi Körfez’deki yaşamı da zenginleştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 23 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, kenti arıtma kapasitesi açısından ileri noktaya taşırken, akredite laboratuvarlar tarafından onaylanan arıtma suyunun kalitesi de Körfez’deki iyileşmeye yansıdı. Özellikle, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suyun denizle buluştuğu noktadaki canlı zenginlik ise dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklere göre, ileri biyolojik yöntemle çalışan arıtma tesislerinin sayısı ve arıtma kapasitesi açısından Türkiye’nin lider kenti İzmir, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak Kemalpaşa Ulucak ve Mordoğan arıtma tesisleriyle bu alandaki konumunu güçlendirecek.

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı ve Yazıbaşı Ayrancılar arıtma tesislerinin de kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar için hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir’de ise yılda 278 milyon 500 bin metreküp atıksu arıtılıyor.

Arıtma suyu kalitesi sürekli denetleniyor

İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı arıtma tesislerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve akredite laboratuvarlar tarafından düzenli olarak analiz ve denetimler yapılıyor. İzmir’in en yüksek kapasiteli arıtma tesisi konumundaki Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor ve günde yaklaşık 550 bin metreküp atıksuyun arıtımı ileri biyolojik yöntem ile gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler kapsamındaki analiz sonuçlarına göre, tesisin çıkış suyundaki tüm parametreler, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde verilen sınır değerlerin oldukça altında bulunuyor. Ayrıca tesisin faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlemeye tabi olarak kurulan “online atık su izleme sistemi” ile kesintisiz kontrol altında tutuluyor. Arıtılan su uluslararası standartlardaki kalitede ve deniz suyu kalitesine de katkı sunacak şekilde körfeze deşarj ediliyor.