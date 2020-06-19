Arıtma tesisi çevresine düzenleme

Sinop Belediyesi personeli tarafından Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisi çevresinde çevre ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip alanda belediye personeli tarafından çevre ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Sinop il merkezi ve 30 köyümüz ile Erfelek ilçemizin içme ve kullanma suyunu temin eden Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisimizin, yaz mevsimi hazırlıkları kapsamında, çevre ve peyzaj düzenlemeleri tesis personelimiz tarafından gerçekleştirildi” denildi.

