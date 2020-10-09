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Arıtma tesisi yolu asfalt serimi için hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Develi ilçesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yolunda yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme desteği sağladığı çalışmalarda ekipler, kumlama, sıkıştırma ve tesviye işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.Yaklaşık 4 kilometrelik soğuk asfaltlama çalışmasının yapılacağını bildiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İki büyük işletmemizin ve hemşerilerimizin ulaşımını rahatlatacak bu çalışmamıza destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyor, ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.

Arıtma tesisi yolu asfalt serimi için hazır

Develi ilçesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yolunda yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme desteği sağladığı çalışmalarda ekipler, kumlama, sıkıştırma ve tesviye işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
Yaklaşık 4 kilometrelik soğuk asfaltlama çalışmasının yapılacağını bildiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İki büyük işletmemizin ve hemşerilerimizin ulaşımını rahatlatacak bu çalışmamıza destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyor, ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi.

Arıtma tesisi yolu asfalt serimi için hazır

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cırgalan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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