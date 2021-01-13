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Arızadan dönen VEDAŞ ekiplerinin önüne çığ düştü

13.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Van’ın Çatak ilçesinde arıza onarımından dönen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Van’ın Çatak ilçesinde arıza onarımından dönen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) personelinin önüne çığ düştü. Yolda mahsur kalan ekipler, yolun açılmasıyla birlikte çığ bölgesinden ayrıldı.

Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi’ndeki arızaya giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, dönüşte yaklaşık 10 metre önlerinde çığ düştü. Karla birlikte kaya parçalarının yola düşmesiyle kısa süreli panik yaşandı. Yola mahsur kalan ekipler, mahalle sakinlerinin haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı Çatak İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çığ bölgesi açılırken, ekipler merkeze döndü.

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