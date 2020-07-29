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Arızalanan taş motorunu tamir etmek isterken canından oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arızalanan taş motorunu tamir etmek isteyen 38 yaşındaki şahıs, parçalanan makineden fırlayan parçanın göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi’ndeki evinde arızalanan taş motorunu sökerek tamir etmek isteyen Sinan Nişli (38), motoru birleştirince deneme yapmak istedi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde arızalanan taş motorunu tamir etmek isteyen 38 yaşındaki şahıs, parçalanan makineden fırlayan parçanın göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi’ndeki evinde arızalanan taş motorunu sökerek tamir etmek isteyen Sinan Nişli (38), motoru birleştirince deneme yapmak istedi. Tamirini tamamladığı makineyi çalıştıran Nişli, bir anda parçalanan makineden fırlayan taşın göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. Nişli’nin kanlar içinde yerde kaldığını gören yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nişli, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Makineden fırlayan parçanın kalbine saplandığı belirlenen Sinan Nişli, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karayolları Körfez şubesinde görevli olduğu öğrenilen evli ve 4 çocuk babası Nişli’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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