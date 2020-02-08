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Arızalı telefon, tamircinin elinde alev aldı

MANİSA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Telefon servisindeki panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı

MANİSA (AA) - Manisa'da tamir için servise bırakılan telefonun tamircinin elinde alev alması, iş yerinde küçük çaplı paniğe neden oldu.

Şehzadeler ilçesindeki teknik servise bir müşteri tarafından bırakılan cep telefonunu tamir etmek isteyen Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında arıza fark etti.

Komşusuna ödünç verdiği ekipmanı almak için kapıya yönelen Gülçimen'in elindeki telefon aniden alev aldı.

Gülçimen olayı yara almadan atlatırken, telefon servisinde yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonu Güvenlik Kamerası Manisa Panik

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