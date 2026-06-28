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Arjantin 3'te 3 ile turladı, Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Frikik golü ortalığı yıktı...

2026 Dünya Kupası J Grubu son maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak Son 32 turuna yükseldi. Tangoculara galibiyeti getiren goller Lo Celso, Lautaro Martinez ve Lionel Messi'den gelirken; üst üste 7. Dünya Kupası maçında gol atarak kırılması güç bir rekora imza atan Messi'nin muazzam frikik golü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Arjantin 3'te 3 ile turladı, Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Frikik golü ortalığı yıktı...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tam gaz devam ediyor. J Grubu'nun 3. ve son hafta mücadelesinde zayıf rakibi Ürdün ile karşı karşıya gelen son şampiyon Arjantin, sahadan 3-1'lik net bir skorla ayrılarak gruptan kayıpsız çıkmayı başardı.

TANGOCULAR SON 32 TURUNDA

Turnuvanın mutlak favorilerinden biri olan Arjantin, Ürdün karşısında başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar oyunu domine etti. Güney Amerika ekibine 3 puanı ve liderliği getiren golleri Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez ve kaptan Lionel Messi kaydetti. Bu sonuçla J Grubu'nu 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla zirvede tamamlayan Tangocular, adını Son 32 turuna yazdırdı.

LIONEL MESSI TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın şüphesiz en çok konuşulan ismi, ilerleyen yaşına rağmen sahada resital sunan Lionel Messi oldu. Arjantinli süperstar, Ürdün ağlarını sarsarak kırılması imkansıza yakın bir rekora imza attı.

Dünya Kupası arenasında üst üste 7 maçta gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu olarak tarihe geçen Messi, bir kez daha adını altın harflerle turnuva efsaneleri arasına yazdırdı.

MUAZZAM FRİKİK GOLÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tarihi rekorun geldiği golün güzelliği ise geceye damga vuran bir diğer detaydı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Messi, jeneriklik bir frikik golüyle ağları havalandırdı. Usta ismin bu harika golü, maçın bitiş düdüğüyle birlikte başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında viral oldu ve kısa sürede milyonlarca kez paylaşılarak gecenin en çok etkileşim alan olayı haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin dünya kupası messi
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