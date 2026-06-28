Arjantin 3'te 3 ile turladı, Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Frikik golü ortalığı yıktı...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tam gaz devam ediyor. J Grubu'nun 3. ve son hafta mücadelesinde zayıf rakibi Ürdün ile karşı karşıya gelen son şampiyon Arjantin, sahadan 3-1'lik net bir skorla ayrılarak gruptan kayıpsız çıkmayı başardı.

TANGOCULAR SON 32 TURUNDA

Turnuvanın mutlak favorilerinden biri olan Arjantin, Ürdün karşısında başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar oyunu domine etti. Güney Amerika ekibine 3 puanı ve liderliği getiren golleri Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez ve kaptan Lionel Messi kaydetti. Bu sonuçla J Grubu'nu 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla zirvede tamamlayan Tangocular, adını Son 32 turuna yazdırdı.

LIONEL MESSI TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın şüphesiz en çok konuşulan ismi, ilerleyen yaşına rağmen sahada resital sunan Lionel Messi oldu. Arjantinli süperstar, Ürdün ağlarını sarsarak kırılması imkansıza yakın bir rekora imza attı.

Dünya Kupası arenasında üst üste 7 maçta gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu olarak tarihe geçen Messi, bir kez daha adını altın harflerle turnuva efsaneleri arasına yazdırdı.

⚽ Lionel Messi'den akıl dolu frikik golü! Arjantin farkı yeniden ikiye çıkardı! pic.twitter.com/arZfKGSOSc — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

MUAZZAM FRİKİK GOLÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tarihi rekorun geldiği golün güzelliği ise geceye damga vuran bir diğer detaydı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Messi, jeneriklik bir frikik golüyle ağları havalandırdı. Usta ismin bu harika golü, maçın bitiş düdüğüyle birlikte başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında viral oldu ve kısa sürede milyonlarca kez paylaşılarak gecenin en çok etkileşim alan olayı haline geldi.