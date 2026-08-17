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Öngörü setinde sevişme sahnesi krizi iddiası! Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel olay çıkardı

Disney+’ın Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Öngörü’ filmine dair bomba bir iddia dikkat çekti. Filmde sevişme sahnelerinin olması Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'i kızdırdı.

Öngörü setinde sevişme sahnesi krizi iddiası! Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel olay çıkardı

MYNET DETAY- Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nu buluşturan ‘Öngörü’ filminin teaser afişleri ile ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Öngörü filminin tanıtımı konuşulurken bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; Özge Gürel sette fazla sevişme sahnesi olduğu gerekçesiyle eşi Serkan Çayoğlu’yla 1 ay konuşmadı.

Öngörü setinde sevişme sahnesi krizi iddiası! Serkan Çayoğlu nun eşi Özge Gürel olay çıkardı 1

Bir süre çekimlerin bile ertelendiği konuşulurken Hilal Altınbilek’in ise ne yapıp edip bu çifti ikna ettiği konuşuluyor. Ancak konuya dair taraflardan bir açıklama gelmiş değil.

Öngörü setinde sevişme sahnesi krizi iddiası! Serkan Çayoğlu nun eşi Özge Gürel olay çıkardı 2

ÖNGÖRÜ OYUNCULARI KİMLER?

Çekimleri İstanbul, Büyükada ve Fethiye’de gerçekleşen drama türündeki filmin oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’na Olcay Yusufoğlu, Bora Karakul, Sema Mumcu, Gökçen Gökçebağ, Yiğit Kalkavan, Sedat Savtak, Doruk Hasret Arı ve Kuzey Özcan gibi genç ve yetenekli isimler eşlik ediyor.

Öngörü setinde sevişme sahnesi krizi iddiası! Serkan Çayoğlu nun eşi Özge Gürel olay çıkardı 3

ÖNGÖRÜ KONUSU NE?

Rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen Selen (Hilal Altınbilek), bu özel yeteneğiyle hayatını ve çevresindekilerin kaderini değiştirmeye çalışır. Ancak bir öngörü, onu beklemediği bir aşka ve zorlu bir sınava sürükler. Kemal’le (Serkan Çayoğlu) kesişen yolları, aşk ve tehlike arasında dengede duran bir mücadeleyi başlatır. Selen’in vereceği kararlar, hem kendi hayatını hem de Kemal’in geleceğini derinden etkileyecektir.

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Hilal Altınbilek
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