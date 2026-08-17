Lyon maçında olacaklar mı? İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamasından satır başları:

"TARFTARIMIZIN ENERJİSİNE GÜVENİYORUZ"

"Dün hep birlikte çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik. Daha önceki maçlarını da izlemiştik zaten. Yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım, atlet oyuncuları var. Taraftarımızın enerjisine güveniyoruz. Bu maçı birlikte oynamamız gerekiyor. İkinci maç öncesi en iyi sonucu almak istiyoruz. Kendi işimizi yapmak ve iyi bir sonuç almak istiyoruz.

EDERSON VE LUKAKU AÇIKLAMASI

Ederson yarın kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bir çocuk. 3 ay sonra birlikte Türkçe konuşacağımızı söyledi. Öz güvenli bir oyuncumuz. Şu anda eksikleri var, yarınki maç kadrosuna da alacağım. Lukaku şu anda yüzde 100 hazır değil ama kadroya alacağım bu maçta. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Çok pozitif biri. Faydalanmak için transfer ettik. Kendisi çok tecrübeli ve güçlü bir oyuncu. Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok, sadece dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız. Yarın kadroda olacak ve maçın gidişatına göre karar değerlendireceğiz.

Talisca'dan da çok mutluyum. Ne istersem yapmaya çalışıyor. Vedat da %70 civarında hazır. Bu akşamki taktik idmandan sonra belirleyici olacak. Tüm oyuncularımıza çok güveniyoruz. Böyle bir takımımız var. Onun için de hepsiyle gurur duyuyorum."