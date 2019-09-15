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Arjantin 75 - 95 İspanya

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Pekin'de bulunan Wukesong Sport Arena'da oynanan final mücadelesinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan İspanya ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. Devreye de 12 sayı farkla 43-31 önde giren Boğalar, karşılaşmanın geri kalanında da rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 95-75'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya'da Ricky Rubio 20 sayı, 7 ribaund, Sergio Llull 15 sayı, 2 asist, Marc Gasol 14 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve Rudy Fernandes 11 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Arjantin'de ise Gabriel Deck 24 sayı, 1 ribaund ve Nicolas Laprovittola 17 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

İspanya, 2006 yılında Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez şampiyon olma başarısını gösterdi. İspanyollar o dönem finalde Yunanistan'ı 70-47'lik skorla geçmişti.

MVP RICKY RUBIO
2019 Dünya Kupası'nın MVP'si İspanyol Ricky Rubio seçilirken, All-Star 5'inde ise Sırbistan'dan Bogdan Bogdanovic, Fransa'dan Evan Fournier, Arjantin'den Luis Scola ve İspanya'dan Ricky Rubio ile Marc Gasol yer aldı.

Arjantin - İspanya maçından fotoğrafları sizler için derledik...

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Anahtar Kelimeler:
2019 FIBA Dünya Kupası Arjantin - İspanya

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