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Arjantin'de Messi şoku! Kabus devam ediyor

Arjantin'in Mısır ile oynadığı Son 16 Turu maçında Lionel Messi, 20. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde dikkat çeken bir istatistiğe daha imza attı.

Arjantin'de Messi şoku! Kabus devam ediyor
Burak Kavuncu

Arjantin'in Mısır ile karşı karşıya geldiği 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Lionel Messi, penaltıdan yararlanamadı. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası kariyerinde kullandığı penaltılardaki dikkat çeken istatistiğini bir kez daha geliştirdi.

PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin'in Mısır ile karşılaştığı mücadelede Lionel Messi, 20. dakikada penaltı noktasına geçti. Ancak Arjantinli yıldız, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

DÜNYA KUPASI'NDA 8 PENALTININ 4'ÜNÜ KAÇIRDI

Arjantin de Messi şoku! Kabus devam ediyor 1

Messi'nin kaçırdığı penaltıyla birlikte Dünya Kupası kariyerindeki penaltı istatistiği de dikkat çekti. Arjantinli yıldız, turnuva tarihinde kullandığı 8 penaltının 4'ünden yararlanamadı.

Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu olan Lionel Messi (4/8), bir turnuvada iki penaltıdan yararlanamayan ilk isim oldu (seri penaltılar hariç).

BU TURNUVADAKİ İKİNCİ KAÇAN PENALTI

Arjantin de Messi şoku! Kabus devam ediyor 2

Öte yandan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda da ikinci kez penaltı vuruşundan sonuç alamadı. Yıldız isim Avusturya karşısında da bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Arjantin kaptanı, turnuvadaki gol krallığı yarışında zirvede yer alsa da penaltılardaki şanssızlığını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi Mısır 2026 Dünya Kupası
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