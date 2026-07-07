Beşiktaş Alexander Nübel ile Doğan Alemdar'ı İstanbul'a getirdi

Beşiktaş anlaşmaya vardığı Nübel ve Doğan Alemdar'ı İstanbul'a getirdi.

NÜBEL İÇİN BAYERN MÜNİH'E 10 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Alman kaleci Alexander Nübel transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın, Bayern Münih ile 5 milyon euro peşin ve 5 milyon euro başarı bonusu olmak üzere toplam 10 milyon euroyu bulan bir anlaşma yaptığı öğrenildi.

29 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, yıllık maaşının ise yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

DOĞAN ALEMDAR DA KADROYA KATILIYOR

Kaleci rotasyonunu yerli bir isimle desteklemek isteyen Beşiktaş, Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar transferini de tamamladı. 23 yaşındaki kalecinin bonservis bedelinin yaklaşık 500 bin euro seviyesinde olduğu öğrenilirken, oyuncunun siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Doğan Alemdar'ın yıllık ücretinin ise 700-800 bin euro bandında olacağı belirtiliyor.

KALEDE REKABET ARTACAK

Alexander Nübel'in birinci kaleci olarak düşünülmesi beklenirken, Doğan Alemdar'ın ise hem yerli rotasyonunda önemli bir alternatif olması hem de uzun vadeli yatırım olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Beşiktaş teknik heyeti, iki transferle birlikte kalede uzun yıllardır yaşanan istikrar sorununu çözmeyi hedefliyor.

NUBEL İSTANBUL'DA!

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman kaleci Alexander Nübel İstanbul'a geldi.

DOĞAN ALEMDAR İSTANBUL'DA