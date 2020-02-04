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Arka Plan Fotoğraf Derneği sezon finalini Tarsus’ta yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 04.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

Adana Arka Plan Fotoğraf Derneği sezonun final sergisini Mersin’in Tarsus ilçesinde yaptı.Tarsus’ta düzenlenen Arka Plan Fotoğraf Atölyeleri’nin Grafik temalı sezon finali sergisi Mehmet Bal Sanat Galerisi’nde açıldı.Atölye, bir yılı seminerler, bir yılı da proje çalışması için saha çekimleri olmak üzere toplam iki yıl sürdü.

Adana Arka Plan Fotoğraf Derneği sezonun final sergisini Mersin’in Tarsus ilçesinde yaptı.
Tarsus’ta düzenlenen Arka Plan Fotoğraf Atölyeleri’nin Grafik temalı sezon finali sergisi Mehmet Bal Sanat Galerisi’nde açıldı.
Atölye, bir yılı seminerler, bir yılı da proje çalışması için saha çekimleri olmak üzere toplam iki yıl sürdü. Sergi, ilk olarak Adana Seyhan Belediyesi katkıları ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Geçtiğimiz yıl ise Mersin Olba Fotoğraf Derneği’nde açılan sergi, son olarak Tarsus’ta izleyicilerle buluştu.
Yoğun ilginin olduğu sergi açılışında konuşan Dernek Başkanı Sertkalaycı, grafik temalı fotoğraf sergisinde katılımcı arkadaşların aldığı seminer birikimlerinin fotoğraflara yansıdığını ve böylesine konsept bir çalışmanın ortaya çıktığını vurguladı.
Hayatımızın her anının grafiksel ögeleri yaşattığını söyleyen sanatçı Sertkalaycı,"Renklerin harmonisi, kontrast, çizgiler, ritim, yansımalar ise grafiğin temel ögelerini oluşturmakta. Multidisipliner bir sanatsal çalışma süreci ile oluşturulan serginin belirli bir temasının olması da en önemli ayırt edici özelliği ve böylesine önemli bir çalışmada sonuna kadar üreten arkadaşlarım ile gurur duyuyorum” dedi.
Sergi katılımcılarından Şefika Çam ise "Niyazi hocamız bizlere büyük bir özveri ile iki yıl boyunca Tarsus’a gelerek muhteşem eğitimler verdi. Kendisinden çok bilgiler aldık. Şahsım ve atölye arkadaşlarım adına böylesine bir emek için hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.
15 gün süre ile açık kalacak sergide Ali Erdoğan, Erdal Küçüktatıl, Hüseyin Yıldızbakan, Lokman Kanık, Mehmet Özer, Murat Yılmaz, Sema Işık Avşar ve Şefika Çam’ın fotoğrafları bulunuyor.

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