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Arka Sokaklar'dan tüyleri diken diken eden Narin Güran sahnesi! "Katili sormayın çünkü..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.10.2024 10:44
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21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin Arka Sokaklar dizisinde unutulmadı. Yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın sözleri herkesi duygulandırdı.

Arka Sokaklar'dan tüyleri diken diken eden Narin Güran sahnesi! "Katili sormayın çünkü..."

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ismin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluştu. Yayın hayatına başlar başlamaz da yaptıkları göndermelerle gündem olmayı başardı.

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SEDAT PEKER GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde diziye yeni dahil olan Ferit Aktuğ'un yeni karakteri Tevfik Moralı, Sedat Peker'e benzetilmişti. Sosyal medyada konuşulan karakterin sahnesi Sedat Peker'in YouTube'ta yayınlanan videolarına gönderme olarak yorumlanmıştı.

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Önce Sedat Peker şimdi Dilber! Önce Sedat Peker şimdi Dilber!

BU SEFER DE NARİN'İ UNUTMADILAR...

Toplumsal olaylarla ilgili de birçok göndermesi bulunan efsane dizi, bu sefer de 8 yaşındayken vahşice katledilen Narin Güran'ı unutmadı. Yeni bölüm fragmanında Rıza Baba'nın sahnesi tüyleri diken diken etti. Çocuk cinayetinin işlendiği dizide gazetecilere açıklama yapan Rıza Baba, "Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine ses yükselecek.Sonrası yie bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi, Narin bir fidan gibi, Gülistan gibi unutulacak. Sonrası yine karanlık. O soru cevaplanamamış olacak. Katil kim? Boşuna sormayın bilmiyorum. Bu nasıl memleket.ana katil kim diye sormayın çünkü onu biz hariç herkes biliyor." sözleriyle damga vurdu.

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Sosyal medyada da Narin'in unutulmaması alkışlandı...

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