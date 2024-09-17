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  4. Önce Sedat Peker şimdi Dilber! Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri göndermesi!

Önce Sedat Peker şimdi Dilber! Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri göndermesi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.09.2024 14:11
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Yıllardır ekranların vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanında Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisine gönderme yapıldı. Daha önce de dizi, Sedat Peker detayıyla gündem olmuştu.

Önce Sedat Peker şimdi Dilber! Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri göndermesi!

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ismin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, Hüsnü Çoban, Mesut ve Rıza Baba gibi efsane karakterleriyle yayın hayatına kaldığı yerden başladı.

19'uncu sezonuyla yeni sezonda izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle yine gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde diziye yeni dahil olan Ferit Aktuğ'un yeni karakteri Tevfik Moralı, Sedat Peker'e benzetilmişti. Sosyal medyada konuşulan karakterin sahnesi Sedat Peker'in YouTube'ta yayınlanan videolarına gönderme olarak yorumlanmıştı.

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Arka Sokaklar'da Sedat Peker detayı! Arka Sokaklar'da Sedat Peker detayı!

ŞİMDİ DE DİLBER'E SELAM GÖNDERDİLER

Sedat Peker detayından sonra da dizinin yeni bölüm fragmanında Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı ve oynadığı İnci Taneleri dizisine gönderme yapıldı. Fragmanda Hüsnü Çoban Dilber isimli bir kadın çalışana "Evin barkın var mı senin?" dedi. Dilber isimli kadın da "Yok" yanıtını verdi. O sahne ise kullanıcıları güldürdü.

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arka sokaklar
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