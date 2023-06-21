Arkadaş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şentürk Sokak’ta karşılaşan arkadaşlar T.G. (26) ile D.K. (27) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.K. aldığı bıçak darbesiyle T.G. ise pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda karşılıklı birbirini yaralayan iki arkadaştan T.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.K. ise Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet silah ile bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

