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Arkadaşını öldüren şahıs yakalandı

UŞAK HABERLERİ  | 15.08.2020 00:47 | Son Güncelleme

Arabada tartıştığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahıs, Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.Olay geçtiğimiz çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Seher Cami sokak üzerinde meydana gelmişti.

Arabada tartıştığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahıs, Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı.
Olay geçtiğimiz çarşamba günü Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Seher Cami sokak üzerinde meydana gelmişti. İki arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz, 64 BL 198 plakalı araçta nedeni belinmeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında bıçaklı kavgaya döndü. A.B., yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Alaattin Gündüz’ü defalarca bıçaklayarak öldürdü. Arkadaşını öldüren A.B., olay yerinden koşarak kaçtı. Polis ekipleri şüpheli A.B.’yi arama çalışması başlattı. Polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmalarla şüpheli A.B.’yi Elmalıdere Mahallesi’nde bir evde yakalayarak göz altına aldı.

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