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Arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki genç tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi.

Afyonkarahisar’da tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerem Arslan (18) ile Murat K. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Murat K. (19) yanındaki bıçakla Arslan’ı sırtından bıçakladı. Olayın ardından bıçaklandığı yerden uzaklaşarak kaçmaya çalışan Arslan’ın iki defa yere düşüp kalkması ve yakınlarına haber vermeye çalışması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yere yığılan Arslan’ın yakınlarının özel araçları ile olay yerine gelmeleri ve şahsı hastaneye götürmeleri de yer alıyor.
Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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