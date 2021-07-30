YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Arkadaşının alacağı yüzünden canından olmuş

Arkadaşının alacağı yüzünden canından olmuş

30.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada öldürülen kişinin, bir arkadaşının alacağı için zanlı ile tartıştığı öğrenildi - Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eve 2 arkadaşıyla alacağını istemeye gelen Veysel Yiğit'in (34), borçlu Bayram T. (36) tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Bayram T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, maktulün arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K. serbest bırakıldı.

Öte yandan, tabancayla öldürülen Yiğit'in, başka bir arkadaşının alacağı için Bayram T. ile tartıştığı öğrenildi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eve 2 arkadaşıyla alacağını istemeye gelen Veysel Yiğit (34) ile borçlu Bayram T. (36) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram T, tabancayla Yiğit'i karnından yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yiğit kurtarılamamış, polis ekipleri Yiğit'in arkadaşları tarafından darbedilen Bayram T. ile maktulün arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K'yi (38) gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyalarıHepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyaları
Konya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardıKonya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:45
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:09
Yatsı
21:39

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
Karatay Eczanesi
Karatay
Bosna Hersek Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Metropol Eczanesi
Selcuklu
Murat Eczanesi
Selcuklu
Sezer Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.