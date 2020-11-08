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Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.11.2020 22:34 | Son Güncelleme

Arkadaşının boğazından bıçakladığı kişi ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Hakan Ş. ile arkadaşı Mustafa Ü, Argıncık Mahallesi Alpkaya Sokak'taki müstakil bir evde alkol almaya başladı. Bir süre sonra arkadaşlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Hakan Ş. boğazına isabet eden bıçakla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hakan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Ü. ise gözaltına aldı.

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Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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