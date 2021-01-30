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Arkadaşının evinde ölü bulundu

30.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi misafirliğe geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi misafirliğe geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir’den Kuşadası’na arkadaşının yanına tatile gelen 63 yaşındaki Mustafa Batu, kanepede ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi 14’üncü sokakta yaşayan Cevat Öztürk, İzmir’den Kuşadası’na yanına gelen Mustafa Batu ile geç saatlere kadar oturup sohbet etti. Bir süre sonra yatağına giden Öztürk, uykuya daldı. Saat 02.00 sıralarında su içmek için mutfağa giden Öztürk, arkadaşının kanepede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 63 yaşındaki Mustafa Batu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Batu’nun cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Mustafa Batu’nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

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