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Arkadaşıyla konuşma bahanesi ile 2 bin TL değerinde telefonu alarak kaçtı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Denizli’de arkadaşıyla konuşma bahanesi ile bir vatandaştan cep telefonunu alan şahıs bir anda kaçtı.

Denizli’de arkadaşıyla konuşma bahanesi ile bir vatandaştan cep telefonunu alan şahıs bir anda kaçtı. Cep telefonunu gasp eden şahıs iş hanına saklandığı belirlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu gözaltına alınarak, emniyete sevk edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayramyeri Meydanı’nda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgede yolda yürüyen Volkan A., bir vatandaştan kendi telefonun şarjı bittiğini ve arkadaşı ile konuşması gerektiğini belirtti. Vatandaştan cep telefonunu alan Volkan A.’nın konuşmasını beklerken bir anda telefonla birlikte kaçmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı kovalamaya başladı. Bir iş hanı içerisine saklandığı öğrenilen şahıs, kovalamaca neticesinde yakalanırken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Şahsın daha önce gasp suçlarına karıştığı öğrenilirken Volkan A., ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. Öte yandan, polis ekipleri şahsa yaptığı üst aramasında yaklaşık 2 bin TL değerindeki telefon üzerinden çıkarak, sahibine teslim edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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