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Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'u transfer etti

11.08.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'u transfer etti

İZMİR (AA) - Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, antrenörü Glenn Hoag'un oğlu Nicholas Hoag'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada Nicholas Hoag'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Nicholas Hoag, Fransa, İtalya ve Polonya liglerinde mücadele ettikten sonra geçen yıl Fenerbahçe'de yer almıştı.

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