YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Arkas Spor, Avrupa mücadelesine iyi başlamak istiyor

Arkas Spor, Avrupa mücadelesine iyi başlamak istiyor

09.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor, Avrupa mücadelesine iyi başlamak istiyor

İZMİR (AA) - Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Rieker UJS takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirterek, "İlk maçlar hep zor olur ancak 17 Kasım’da İzmir’de oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı amaçlıyoruz. Slovakya'dan iyi bir sonuçla döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Rieker UJS ile Arkas Spor'un TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşmasını, Polonya'dan Maciej Maciejewski ve Çekya’dan Zdenek Grabovsky hakem ikilisi yönetecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
13:00
İkindi
15:46
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.