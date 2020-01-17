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  4. Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarıya iyi başlamak istiyor

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarıya iyi başlamak istiyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci yarıya iyi başlamak istiyor

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında yarın Tokat Belediye Plevne'ye konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, istedikleri sonuçla İzmir'e döneceklerine inandığını bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligin son sırasında yer alan rakiplerini yenerek 2020’nin ilk galibiyetini almak istediklerini belirtti. 2019’un son 4 maçında İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası, Halkbank ve Spor Toto'yu yendiklerini hatırlatan Özden, "Bu seriyi bozmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Tokat’tan istediğimiz sonuçla İzmir’e döneceğimize olan inancımız tam. Ligin ikinci yarısının tüm takımlara sakatlıktan uzak güzel bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kulandı.

Yarın saat 15.30'da başlayacak Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor maçı Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arkas Spor Efeler Ligi Voleybol

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