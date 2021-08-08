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Arkas Spor, Batuhan Avcı'yı transfer etti

08.08.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor, Batuhan Avcı'yı transfer etti

İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, smaçör Batuhan Avcı'yla anlaştı.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Batuhan Avcı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Genç smaçör daha önce Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymişti.

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