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Arkas Spor, CEV Kupası'nda United Volleys karşısında avantaj arayacak

İZMİR HABERLERİ  | 28.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Arkas Spor, CEV Kupası'nda United Volleys karşısında avantaj arayacak

İZMİR (AA) - Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi United Volleys'e konuk olacak.

Organizasyonun 16'lı final turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i her iki maçta da yenerek 8'li final turuna kalan mavi-beyazlı ekip, bu kez Alman ekibi United Volleys karşısında tur arayacak.

Rakibiyle ilk maçında yarın Almanya'nın Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da TSİ 21.30'da karşılaşacak Arkas Spor, rövanşı ise 12 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.

Bu turu geçecek ekip çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 106. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önce çıktığı 105 maçta 55 galibiyet ile 50 yenilgi yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
CEV Kupası Voleybol

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