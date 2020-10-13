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Arkas Spor, erteleme maçında Arhavi Voleybol'a konuk olacak

İZMİR HABERLERİ  | 13.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Arkas Spor, erteleme maçında Arhavi Voleybol'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Arhavi Voleybol ile karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, erteleme maçında kayıp yaşamak istemediklerini belirtti.

Her maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu bildiren Özden, "Tüm maçlar bizim için çok önemli ve her maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Arhavi Voleybol karşısına da galibiyet için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Arhavi Voleybol ile Arkas Spor arasında Arhavi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 13.00'te başlayacak.

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