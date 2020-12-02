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Arkas Spor ile Medicana Sağlık Grubu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İZMİR HABERLERİ  | 02.12.2020 10:24 | Son Güncelleme

Arkas Spor ile Medicana Sağlık Grubu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un 2020-2021 sezonu için sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu.

Arkas Spor Örnekköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Arkas Spor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Osman, sağlık anlamında hassas bir dönemden geçildiğini söyledi.

Verdikleri destek için Medicana Sağlık Grubu'na teşekkür eden Osman, "Böylesine önemli günlerde Medicana Sağlık Grubu'nun sponsorluğu bizler için oldukça önemli. Medicana Sağlık Grubu ailesine teşekkür ediyor, bu iş birliğinin uzun yıllar sürmesini diliyoruz." diye konuştu.

Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Şeyda Burcu İkiz de sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Tüm spor branşlarına destek olduklarını kaydeden İkiz, "Ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemize önemli başarılar kazandırmış Arkas Spor'un sağlık sponsoru olmaktan mutluyuz. Bu iş birliğinin ileriki yıllarda da sürmesini arzu ediyoruz. Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkas Spor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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