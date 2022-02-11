Arkas Spor, yarın deplasmanda Ziraat Bankkart'la karşılaşacak

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Ankara'da karşılaşacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Bankkart'ı yenerek galibiyet serilerini 7 maça çıkarmak istediklerini belirtti. Bunu yapacak güçlerinin olduğunu bildiren Özden, "Ligde güzel bir seri yakaladık. İyi oyunumuzu sahaya yansıtarak İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.
Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması yarın saat 16.30'da başlayacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz